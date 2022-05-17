المؤشر نيكي الياباني يرتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل بشأن الصين

المصدر: طوكيو - الامارات اليوم

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم ، حيث فاق تأثير التفاؤل بانتهاء الإغلاق المفروض لمكافحة كوفيد-19 في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لليابان، النتائج المالية المخيبة للآمال.

وشهد المؤشر نيكي تعاملات متقلبة قبل أن يغلق مرتفعا بنسبة 0.42 بالمئة عند 26659.75 نقطة، بعد انخفاضه لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة قبل أن يرتفع مع الأسواق الإقليمية الأخرى بعد افتتاح الأسهم الصينية على ارتفاع.

وقادت أسهم الطاقة المكاسب بين المؤشرات الفرعية على المؤشر نيكي، حيث قفزت بنسبة 3.62 بالمئة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام الليلة الماضية وسط توقعات بانتعاش الطلب الصيني.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 1866.71 نقطة.

وتعززت المعنويات بعدما حققت شنغهاي الإنجاز الذي طال انتظاره والمتمثل في ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد حالات كوفيد-19 جديدة، مما قد يؤدي إلى بدء رفع القيود.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 124 مقابل تراجع 97، مع استقرار أربعة.

وكانت شركة أساهي القابضة أكبر الخاسرين، حيث هبط السهم بنسبة 10.86 بالمئة بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 83 في أرباح التشغيل الفصلية. وهبط سهم منافستها كيرين القابضة بنسبة 4.25 بالمئة.

كما هبط سهم عملاق الدعاية والإعلان دينتسو جروب بعد نتائج مالية مخيبة للآمال أيضا، حيث خسر السهم 6.16 بالمئة.

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