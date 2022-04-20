توقّعات بتراجع إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أظهرت بيانات شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا، أن من المتوقع تراجع كميات الغاز التي سيتم نقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد تراجع الطلب على الغاز قبل بدء موسم عطلة عيد الفصح، في وقت استقرت فيه تدفقات الغاز عبر خط «نورد ستريم» الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا، فإن الطلب على الغاز الروسي يبلغ حالياً 55 مليون متر مكعب. ونقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء» عن «شركة غازبروم الروسية» التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، القول إن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر أوكرانيا تتفق مع طلبيات المتعاملين.

وبحسب بيانات تشغيل خط «نورد ستريم»، فإن كميات الغاز التي تمر عبره استقرت عند مستوى 73 غيغاواط/ساعة حالياً، وهو ما يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخط.

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