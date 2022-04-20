مصطلح في العناوين.. معدّل النمو

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

يشير إلى النسبة المئوية لمتغير معين خلال فترة زمنية محددة. وتمثل معدلات النمو، بالنسبة للمستثمرين عادة، معدل النمو السنوي المركب لإيرادات الشركة، أو أرباحها، أو توزيعات الأرباح. كما يشير للمفاهيم الكلية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو مبيعات التجزئة. وتُستخدم معدلات النمو للتعبير عن التغيير السنوي كنسبة مئوية. ومعدل نمو الاقتصاد، على سبيل المثال، يُشتق على أنه معدل التغيير السنوي الذي يزيد أو ينقص فيه الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما. كما يستخدم معدل النمو لقياس ركود أو توسع الاقتصاد، فإذا انخفض الدخل في بلد ما لربعين متتاليين، فإنه يعتبر في حالة ركود، وإذا نما دخل الدولة لربعين متتاليين، فتعتبر آخذة في التوسع.

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