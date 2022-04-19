"إير كايرو" توظف خدمات "إيرباص" لدعم أسطولها من طائرات A320

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت إير كايرو، شركة الطيران المصرية منخفضة التكلفة، عن اختيار خدمات إيرباص المعروفة باسم Flight Hour Services (FHS) لدعم كامل أسطولها من طائرات إيرباص. وتتولى إيرباص خدمات المواد بما يشمل التخزين في الموقع ضمن المقر الرئيسي للشركة ومحطاتها الخارجية، فضلاً عن إصلاح المكونات وتوفير الخدمات اللوجستية وخدمات هندسة المكونات.

وتتيح حلول المواد من إيرباص لشركة إير كايرو خفض نفقاتها الرأسمالية عن طريق تقليل حاجتها إلى الاستثمارات والحد من تكاليف الصيانة لديها في المستقبل. كما تساهم خدمات FHS في ضمان جاهزية أسطول إير كايرو مع توافر قطع الغيار والخبرات الراسخة للتحقق من موثوقية المكونات.وتوفر إيرباص خدمات Flight Hour Services (FHS) لأكثر من 1,200 طائرة في جميع أنحاء العالم، بفضل ميزاتها الاستثنائية ولا سيما خلال فترات ما بعد الأزمات التي تفرض على شركات الطيران مراقبة تكاليفها وضبط استثماراتها.

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