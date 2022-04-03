تحالف مصرفي يقرض سلطنة عمان 4 مليارات دولار

المصدر: القاهرة - رويترز

انتهت سلطنة عمان من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى أربعة مليارات دولار وإطالة أمد الدين.

وشارك في ترتيب القرض 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا وفي مقدمتهم بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق. وتضمنت المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل (مجموعة سيتي، وستاندرد تشارترد، وجيه.بي مورجان، وانتيسا سان باولو).

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