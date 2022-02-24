يوم تاريخي في ارتفاعات النفط والذهب والفضة والنحاس

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 8.23% أو 7.99 دولار، وذلك بحلول الساعة 3:04 بتوقيت الإمارات لتصل إلى 105.05 دولار للبرميل في أعلى مستوى قياسي منذ العام 2014.

وارتفع سعر عقود برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 8.59% إلى 100.01 دولار وذلك بحلول الساعة 2:54 بتوقيت الإمارات.

كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة "كوميكس" تسليم أبريل بنسبة 3.19% أو 61 دولارا إلى مستوى 1971.40 دولار للأوقية وذلك بحلول الساعة 9:52 بتوقيت الإمارات .. وارتفعت كذلك عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 4.15 % أو 1.02 دولار لتصل إلى 25.62 دولار للأوقية.

وارتفع سعر عقود النحاس الآجلة تسليم مايو بنسبة 2.14 % أو 9.060 دولار لتصل إلى 458.45 دولار للرطل.

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