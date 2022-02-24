أسهم أوروبا تتراجع 3% بعد غزو روسيا لأوكرانيا

المصدر: رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية ثلاثة بالمئة اليوم الخميس مع عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مما أثار مخاوف من نشوب حرب في أوروبا بما يساهم في زيادة التضخم ويعرقل النمو الاقتصادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2021.

ونزل المؤشر داكس الألماني 3.7 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ مارس آذار 2021 متكبدا أكبر خسارة من موجة بيع ناتجة عن مخاوف متعلقة باعتماد ألمانيا الكبير على واردات الطاقة الروسية.

وحد ارتفاع أسعار النفط من خسائر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تراجع 2.4 بالمئة.

وسجل قطاع النفط والغاز الأوروبي أكبر انخفاض بين القطاعات ونزل 1.2 بالمئة مع زيادة أسعار النفط بنحو ستة بالمئة، مما دفع خام برنت للصعود فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وسجلت البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها بنك رايفايزن النمساوي وأوني كريديت وسوسيتيه جنرال انخفاضا بنسب بين 5 و6.6 بالمئة في حين نزل مؤشر قطاع البنوك الأوسع نطاقا 4.2 بالمئة.

كما سجلت أسهم قطاعات التكنولوجيا والسفر والترفيه خسائر.

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