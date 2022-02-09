تريليون دولار خسائر الاقتصاد الامريكي سنويا بسبب جرعات المخدرات الزائدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد مسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة إن الجرعات الزائدة القاتلة من المواد الأفيونية (التي تعرف بأشباه الأفيونيات أو المسكنات الأفيونية)،تكلف الاقتصاد الأمريكي تريليون دولار كل عام.

جاء ذلك في تقرير نُشرمن قبل المفوضية الأمريكية المكونة من الحزبين لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية، بحسب شبكة «سي إن بي سي»، ووكالة «سبوتنيك».

وكشف التقرير عن أن المواد الأفيونية الاصطناعية - بشكل أساسي الفنتانيل - كانت مسؤولة عما يقرب من اثنين من كل ثلاث حالات وفاة مسجلة بجرعة زائدة من هذه المواد في الولايات المتحدة في العام حتى يونيو2021.

وأضاف أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب تعاطي جرعات زائدة من المسكنات الأفيونية خلال تلك الفترة، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.

وكانت الجرعات الزائدة مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وفقا للتقرير، أي أكثر من ضعفي العدد الذي تسببه الأسلحة النارية أو حوادث السيارات.

وقالت المفوضية في تقريرها: «في عام 2018، وفقا لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، بلغت تكلفة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة 696 مليار دولار، رغم أنها تمثل ثلثي الوفيات السنوية للجرعات الزائدة المسجلة حاليا».

وأضافت: «لذلك من المعقول تقدير أن الجرعات الزائدة من العقاقير الأفيونية تكلف الولايات المتحدة الآن ما يقرب من تريليون دولار سنويا».

ووفقا للتقرير، يرجع هذا «المبلغ المذهل» في الغالب إلى فقدان الإنتاجية الناجم عن الوفيات المبكرة، فضلا عن تكاليف الرعاية الصحية والعدالة الجنائية.

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