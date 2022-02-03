«فاو»: الزيوت النباتية قادت ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال يناير

المصدر: روما ــ رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، إن أسعار المواد الغذائية في العالم ارتفعت في يناير 2022، لتظل قرب أعلى مستوياتها في 10 سنوات، جراء الزيادة الكبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة الذي يتابع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم 135.7 نقطة، الشهر الماضي، مقابل 134.1 نقطة في ديسمبر.

وأسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في زيادة التضخم على نطاق أوسع، مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس «كورونا». وحذرت منظمة «فاو» من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأفقر للخطر في البلدان التي تعتمد على الاستيراد.

ورفعت المنظمة، ومقرها روما، توقعاتها لإنتاج الحبوب في العالم، عام 2021، إلى 2.793 مليار طن، من تقدير سابق بلغ 2.791 مليار طن حسب توقعاتها لإمدادات الحبوب والطلب.

وأوضحت أن مؤشرها الشهري للزيوت النباتية ارتفع 4.2% في يناير 2022، ليبلغ مستويات قياسية تحولت إلى أعلى، بسبب تراجع المتاح للتصدير، وقيود أخرى على جانب العرض، لا سيما نقص العمالة والطقس غير المواتي.

وقال مدير إدارة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة، أبو بكر بن الحسن: «هناك قلق ألا تخف آثار هذه القيود بسرعة».

وازداد «مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان» 2.4%، في خامس ارتفاع شهري له على التوالي، كما سجل مسحوق الحليب منزوع الدسم والزبدة أعلى المكاسب.

بدوره، ارتفع «مؤشر فاو لأسعار الحبوب» 0.1%، في وقت ذكرت فيه «فاو» أن أسعار الذرة ارتفعت بنسبة 3.8% في يناير، مدفوعة بمخاوف متعلقة باستمرار ظروف الجفاف في أميركا الجنوبية، كما ارتفعت أسعار اللحوم.



وعلى عكس ذلك، انخفضت أسعار القمح 3.1% على خلفية زيادة المحصولات في أستراليا والأرجنتين، والسكر 3.1%. وأرجعت «فاو» انخفاض أسعار السكر، جزئياً، إلى توقعات الإنتاج المواتية في المصدرين الرئيسيين: الهند وتايلاند.

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