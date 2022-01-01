البنك المركزي الأوروبي يحتفل بـ 20 عاما على إطلاق اليورو بعروض ضوئية

المصدر: د ب ا

يحتفل البنك المركزي الأوروبي بالذكرى السنوية لبدء العمل بالعملة الموحدة (اليورو) قبل 20 عاما بعروض ضوئية بمقره في فرانكفورت.

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، تمت إضاءة واجهة البنك اعتبارا من منتصف ليل أول يناير.

وقال البنك في بيان «بإلهام من مقدمة نشيد الفرح للودفيج فان بيتهوفن، النشيد الأوروبي، ستعرض الإضاءة سيمفونية من الضوء تتألف من أشرطة وخطوط ودوائر باللونين الأزرق والأصفر، لوني الاتحاد الأوروبي».

وتابع البيان «بعد ذلك، وحتى يوم 9 يناير، سنضيء المبنى اعتبارا من الساعة 17:30 وحتى الساعة 23:30 بتوقيت وسط أوروبا (16:30- 22:30 بتوقيت جرينتش) لعرض رسائل مختلفة عن اليورو باللغات الـ15 لدول منطقة اليورو».

وتعتبر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حاليا العملة الرسمية لـ340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news