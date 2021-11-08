بماذا أجاب متابعو إيلون ماسك عبر تويتر بعد أن سألهم: هل أبيع أسهم تسلا ؟

المصدر: د ب ا

طلب إيلون ماسك رئيس شركة تسلا من متابعيه عبر تويتر التصويت على ما إذا كان يجب عليه بيع 10 % من أسهمه في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وأسفر الاستطلاع الذي أطلقه ماسك عبر تويتر عن تأييد 9ر57 % من المتابعين لبيع الأسهم.

وطرح ماسك السؤال التالي عبر تويتر: «لقد تم تحقيق الكثير من المكاسب غير المتحققة في الآونة الأخيرة ولكونها وسيلة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10 % من أسهمي في تسلا. هل تؤيدون ذلك؟»

وكان على مستخدمي تويتر الاختيار بين «نعم» و «لا».

وبحلول مساء يوم الأحد، كان قد صوت في الاستطلاع أكثر من 5ر3 مليون شخص في غضون24 ساعة. ولدى قطب الأعمال ما مجموعه 7ر62 مليون متابع عبر تويتر.

وتبلغ قيمة مجموعة الأسهم التي يتحدث ماسك عن بيعها حاليا أكثر من 20 مليار دولار.

وأكد ماسك، 50 عاما، لمستخدمي تويتر في البداية أنه سيتمسك بنتيجة الاستطلاع.

وأظهر رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوريجون، عدم ارتياح من مبادرة ماسك.

وكتب وايدن عبر تويتر: «سواء دفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب أم لا، يجب عليه ألا يعتمد على نتائج استطلاع على تويتر. لقد حان الوقت لفرض ضريبة دخل على المليارديرات».

ونمت ثروة ماسك بقوة في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم تسلا، على الورق على الأقل. ومع ذلك، ووفقًا للقواعد الحالية، تكون الضرائب مستحقة فقط عندما يجني أرباحًا من بيع الأسهم.

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