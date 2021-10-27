ألمانيا تدعو المسافرين من دول الخليج العربي إلى تجربة استثنائية في أفضل الوجهات الشتوية

المصدر: مادة إعلانية

يقدم المكتب الوطني الألماني للسياحة للمسافرين من دول الخليج العربي فرصة للاستمتاع بتجربة شتوية استثنائية في ألمانيا، التي تُعدّ وجهةً سياحية مميزة تلبي تطلعات الجميع، سواء من محبي الجبال والقلاع والأسواق الاحتفالية. وتزداد الوجهة ألقاً في الموسم الشتوي حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة المزينة بالثلوج، والتجارب الرياضية الشتوية المميزة في العديد من المنتزهات والوجهات الترفيهية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة: "لطالما حظيت العروض الشتوية في ألمانيا بإقبال مميز بين زوارنا من دول الخليج العربي بفضل الأجواء الباردة والثلوج المذهلة. ويحتضن البلد العريق مجموعة واسعة من النشاطات التي تناسب جميع التطلعات بدءاً من الرياضات الشتوية في جبال الألب وصولاً إلى الاستجمام بالمنتجعات الصحية مع إطلالتها الخلابة على ضفاف البحيرات، لتجعل منه الوجهة المثالية لقضاء موسم أعياد استثنائي."

ويمكن للمسافرين القادمين من البحرين والكويت وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية الدخول إلى ألمانيا بغض النظر عن حصولهم على لقاح كوفيد-19، شريطة تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كوفيد-19 ضمن فترة أقصاها 72 ساعة من السفر أو شهادة تطعيم سارية المفعول أو إثبات شفاء من إصابة سابقة؛ وذلك بعد إعلان الحكومة الألمانية تخفيف قيود السفر المفروضة على القادمين من هذه الدول.

ومن أبرز الوجهات التي يوصي بها المكتب الوطني الألماني للسياحة لضمان شتاء مميز خلال التواجد في ألمانيا:

أوروبا بارك

تُعدّ أوروبا بارك، التي تقع في مدينة روست في جنوب غرب ألمانيا، واحدةً من أفضل المنتزهات الترفيهية العالمية، حيث فازت بلقب أفضل منتزه ترفيهي في العالم لأربعة أعوام على التوالي. وتتزين الوجهة الترفيهية الرائدة بآلاف الأضواء الباهرة بجانب التجهيزات الاحتفالية لتكتسي مساراتها بحلة الأعياد طوال موسم الشتاء. ولا تقتصر التجربة الاستثنائية على الألعاب الحماسية والعروض المبهجة، إذ تضفي أكواب الشوكولاتة الساخنة والأطايب اللذيذة طابعاً دافئاً يشجع الزوار على إعادة التجربة.

غارميش بارتنكيرشن

تتميز بلدة غارميش بارتنكيرشن في إقليم بافاريا تسوغ شبيتسه بوجود الجبل الأعلى في ألمانيا بارتفاع 2,962 متراً، وتتيح لعشاق المغامرة استكشاف ما يفوق 400 قمة جبلية وواد في المنطقة. ويمكن للزوار الاستمتاع بأجواء الاسترخاء في منطقة جبال الألب الخلابة، إضافةً إلى تجارب حماسية لا تضاهى مع القطار المعلق وعربات التلفريك لإطلالات بانورامية تخطف الأنفاس. ويغني التباين الملحوظ بين شقي المدينة من سحرها، حيث تتميز غارميش بالحداثة والعصرية، بينما تحافظ الشوارع التقليدية المرصوفة بالحجارة لبارتنكيرشن على اللمسة العريقة للإقليم البافاري.

بادن بادن

لا يخفى جمال الغابة السوداء عن جميع من يزور مدينة بادن بادن، لا سيما مع هطول الثلج على ممرات منتزه لشتنتالر آليه المذهل ليشكل لوحة فنية خيالية. وتضم المدينة مجموعة متنوعة من المقاهي التي تتيح للزوار الاستمتاع بكوب من القهوة مع الإطلالات الخلابة، إضافةً إلى كونها مكاناً لاستراحة المتزلجين على المنحدرات الجبلية. ويمكن لمحبي الأجواء الدافئة الابتعاد عن المناطق المفتوحة الباردة واستكشاف متحف فريدر بوردا ومعرض الفنون الوطني بادن بادن، المتصلان بواسطة جسر زجاجي، حيث يستقبلان الزوار سنوياً في هذه الفترة من العام.

أسواق الأعياد في كولونيا

تشتهر كولونيا بأسواقها الشعبية الاستثنائية في الموسم الشتوي، إذ تكتسي الأكشاك المزينة بطابع احتفالي وتقدم للزوار مختلف الأطايب والحلى اليدوية والمشروبات الموسمية طوال شهريّ نوفمبر وديسمبر. وتوفر الأسواق فرصة متميزة للتعرف على ألمانيا سواء عند التجول بين المحلات أو أثناء الاستمتاع بحلبات التزلج.

المنتجعات الصحية الألمانية التقليدية

تتيح المنتجعات الصحية الفريدة المنتشرة في منطقة ألغوي الجبلية الملاذ المثالي للاستشفاء والراحة، وتلبي المشاهد الخلابة للجبال والإطلالات المائية النقية تطلعات المسافرين الراغبين بتجربة استرخاء لا مثيل لها. وتسلط حملة المنتجعات الصحية الألمانية التقليدية، المستمرة طوال العام، الضوء على الينابيع المعدنية والأحواض المائية الحارة المبتكرة والمنتجعات الصحية وعلاجات السبا المتوفرة في مختلف أنحاء ألمانيا، التي تتميز بإرث عريق تمتد جذوره لما يزيد عن 200 عام في هذا المجال.

يذكر بأن الإتحاد الأوربي يقوم بإصدار توصياته للدول الأعضاء ويحدثها بانتظام. كما تتم مراجعة القائمة الآمنة كل أسبوعين من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

للحصول على متطلبات الدخول الكاملة إلى ألمانيا، يُنصح الزوار بزيارة الموقع: www.bmi.bund.de.

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