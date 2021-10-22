انهيار تاريخي لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تراجعت الليرة التركية، صباح اليوم الجمعة، مقابل العملات الأجنبية، وتجاوزت 9.60 مقابل الدولار الأميركي.

وبحسب "شفق نيوز"، إن هذا التراجع تاريخي، وبلغت الليرة التركية مقابل اليورو 11.190 ومقابل الجنية الاسترليني 13.25.

وتراجعت الليرة التركية على خلفية إعلان البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة إلى 16%.

قرر البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة إلى 16% من 18%، وسط هبوط قياسي في سعر صرف الليرة التركية، وبعد ذلك سارع في التراجع، لينخفض ​​إلى 9.47 من 9.29 للدولار. واصلت العملة التركية، الجمعة، انخفاض أسعارها.

قفز الدولار مقابل الليرة إلى 9.18 ليرة للدولار في 14 أكتوبر وسط أنباء عن إقالة ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي بمرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من بينهم نائبه، سميخ تيومين وأوجور ناميك كوتشوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news