مصطلح في العناوين.. «البطالة»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

«البطالة»، هي حالة يكون فيها الشخص الذي يبحث عن عمل غير قادر على العثور عليه.

وتعتبر «البطالة» مقياساً رئيساً لصحة الاقتصاد، حيث إن المقياس الأكثر شيوعاً هو معدل البطالة، والذي يعني عدد العاطلين عن العمل مقسوماً على عدد الأشخاص في القوة العاملة.

وتعد «البطالة» مؤشراً اقتصادياً مهماً لأنها تشير إلى قدرة أو عدم قدرة العمال على الحصول بسهولة على عمل مربح للمساهمة في الناتج الإجمالي للاقتصاد.

ويمكن أن تشير معدلات البطالة المرتفعة والمستمرة إلى ضائقة خطيرة في الاقتصاد، بل قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.

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