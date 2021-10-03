"طلعت مصطفى" تدرس التوسع في السعودية والعراق وليبيا

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تدرس مجموعة طلعت مصطفي، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، التوسع في دول السعودية والعراق وليبيا، حسب تصريحات لهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى"، والذي أكد خلال استقبال وفد سعودي رفيع المستوى ضم عددا من كبار المسئولين ورجال الاعمال البارزين بالمملكة، أن تلك الدول تتمتع بطلب حقيقي على الوحدات السكنية، ما يتيح فرصاً لشركات التطوير العقاري الكبيرة.

وكشف مصطفي، عن تشكيل لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الشركة في تلك الدول، بعدما تلقت الشركة طلبات بالتواجد في عدد من الدول العربية لتكرار تجربتها الناجحة في مصر، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً من قبل الحكومة العراقية بتكرار تجربة «مدينتي» و«الرحاب» على أراضي العراق.

واستقبل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، في مدينتي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ووفد سعودي رفيع المستوى ضم عددا من كبار المسئولين ورجال الاعمال البارزين بالمملكة برئاسة ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

واصطحب هشام طلعت مصطفى، كل من وزير الإسكان والوفد السعودي المرافق في جولة داخل مدينة "مدينتي" حيث أطلع المسئولين والوفد الزائر على مكونات المدينة الواقعة على مساحة 8 الاف فدان من فوق البوابة الرئيسية للمدينة في اطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.



وبعد ذلك، اصطحب هشام طلعت مصطفي، المسئولين في جولة لعدد من عناصر المدينة حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية بمدينتي، مثل "الأوبن آير" مول والمسجد الجامع ونادي مدينتي الرياضي ونادي الجولف والمدرسة البريطانية والمنطقة الحرفية التجارية والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة.

وأعرب الوفد السعودي عن اعجابه الشديد بما شاهدوه من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى بما يضاهي المدن العالمية.

ومن جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى، عن ترحيبه الشديد بزيارة المسئولين، مؤكداً أن "مدينتي" أصبحت أحد أبرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر والمنطقة ما يجعلها محط انظار واهتمام كبار المسئولين والمستثمرين في المنطقة. واشار الى اعتزازه الكبير بأن تكون " مدينتي " التي تطورها -مجموعة طلعت مصطفى الوطنية -نموذجا يفخر به كل المصريين.

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