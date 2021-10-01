«سبيكتر».. أول سيارة كهربائية لـ «رولز رويس» في الربع الأخير من 2023

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «رولز رويس»، تورستن موللر أوتفوس، إن «الشركة تعتزم وقف بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية خلال تسع سنوات».

وتعتزم الشركة طرح أول سيارة كهربائية من إنتاجها، باسم «سبيكتر»، خلال الربع الأخير من عام 2023.

ونقلت وكالة «بلومبرغ للأنباء» عن موللر أوتفوس قوله: «مع هذا المنتج الجديد، نقدم أوراق اعتمادنا لتحويل جميع سياراتنا إلى العمل بالكهرباء بحلول 2030».

وأضاف: «بحلول هذا التاريخ، لن تكون (رولز رويس) نشطة في مجال إنتاج أو بيع أي منتجات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي».

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، قرار التحول إلى السيارات الكهربائية، بأنه الأهم في تاريخ الشركة، منذ اتفاق تشارلز رولز وهنري رويس على تصنيع السيارات معاً يوم الرابع من مايو من عام 1904. وكانت الشركة اختبرت في عام 2011 نسخة كهربائية تماماً من السيارة «فانتوم» باسم «102 إي.إكس»، ثم نموذج لسيارة كهربائية باسم «103 إي.إكس» عام 2016.

يذكر أن السيارة الكهربائية «سبيكتر»، التي ستكون أول سيارة كهربائية تماماً تنتجها «رولز رويس» على نطاق تجاري، ستعتمد على الهيكل المصنوع من الألمنيوم والمستخدم حالياً في السيارة الصالون «رولز رويس فانتوم»، التي يبلغ سعرها 455 ألف دولار، وهو مصمم أيضاً لاستخدامه مع جميع محركات سيارات «رولز رويس» التالية.

وتقول الشركة البريطانية إن مهندسيها أجروا اختبارات لمسافة 2.5 مليون كيلومتر، للتأكد من كفاءة التصميم، وبما يعادل استخدام سيارة واحدة لمدة 400 عام، بحسب ما أوردته «بلومبرغ»، عن موللر أوتفوس.

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