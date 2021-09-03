"واتس أب" لن يعمل على 43 هاتفا خلال نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعتزم تطبيق "واتس أب" تعليق خدماته نهائيا على 43 هاتفا منذ مطلع نوفمبر المقبل، حيث أنه من المقرر انطلاقًا من هذا التاريخ وقف دعم هذه الأجهزة من جانب التطبيق التابع لـ"فيس بوك".

وذكر موقع "ذا ستار"، أن الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد 4.0.4" أو ما هو أقدم من ذلك، وكذلك الهواتف العاملة بنظام "أي أو إس 9" أو ما هو أقدم من ذلك لن تتمكن من استخدام تطبيق "واتس أب" بعد شهرين.

ومن ضمن الهواتف التي لن تدعم "واتس أب"، هاتف "غلاكسي إس 3 ميني" و"غلاكسي تريند لايت"، و"زد تي أي جراند إس فلكس" و"آي فون إس أي"، و"آي فون 6 إس"، و"آي فون 6 إس بلس".

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