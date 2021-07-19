العقود الآجلة للنفط تهبط 6% بعد اتفاق "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى ستة بالمئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين بعد أن اتفقت مجموعة أوبك بلس على زيادة الإنتاج وهو ما يثير مخاوف إزاء فائض في المعروض من الخام بينما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.

وهبطت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.5 بالمئة إلى 69.55 دولار للبرميل.

وهوت عقود الخام الأمريكي أكثر من ستة بالمئة إلى 67.42 دولارا للبرميل.

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