شركة سويسرية تطلق سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: لوزان - د ب أ

أعلنت شركة لوجيتك عن إطلاق سماعة الرأس G335 الجديدة لعشاق الألعاب، والتي تتوفر باللون الأبيض والأسود والأخضر الفاتح بسعر يبلغ 70 يورو (300 درهم).

وأوضحت الشركة السويسرية أن سماعة الرأس G335 الجديدة تشتمل على شريط رأس قابل للتمديد، مما يتيح مستوى أعلى من الراحة أثناء الارتداء، كما تأتي وسادات الأذن بتصميم مستطيل مع كسوة قماشية.

كما اعتمدت لوجيتك على اللدائن البلاستيكية لتصنيع أغلب أجزاء سماعة الرأس الجديدة، وهو ما ساعد على خفض التكلفة والوزن أيضا، الذي لا يتعدى 240 غراما، كما يمكن طي الميكروفون في حالة عدم استعماله، وقد تخلت لوجيتك في سماعة الرأس الجديدة عن إضاءة RGB ومنفذ USB-C وتقنية البلوتوث والبطارية.

ويتم توصيل سماعة الرأس الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق كابل 5ر3 ملم، وبالتالي تتوافق سماعة الرأس الجديدة من لوجيتك مع معظم الحواسيب وأجهزة اللاب توب وأجهزة الألعاب نينتندو Switch ومايكروسوفت إكس بوكس Series X وسوني بلاي ستيشن 5.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news