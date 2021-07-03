هجوم إلكتروني يستهدف 200 شركة أميركية

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تعرضت شركة "كاسيا" الأميركية التي تزود العديد من الشركات بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات، إلى هجوم إلكتروني تضمن مطالبة العديد من عملائها بدفع فدية.

وأوضحت الشركة أن الهجوم اقتصر على "نسبة صغيرة جدا" من عملائها الذين يستخدمون برنامج "في إس إيه" "ويقدر عددهم حاليا أقل من 40 مليونا في العالم".

وطال الهجوم 200 شركة، بحسب شركة "هانتريس لابز" المتخصصة بالأمن السيبراني.

ويستغل هذا النوع من البرامج، المعروف أيضاً باسم "برامج الفدية"، الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات او الأفراد ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

وقالت الشرطة إنها قامت فورا "كإجراء احترازي" بإغلاق الخوادم المخصصة للعملاء الذين يستخدمون خدمات "كاسيا" عن بعد ونبهتهم إلى ضرورة إغلاق الخوادم المرتبطة بالبرنامج كي لا يتم اختراقها.



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