"هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" تنضم إلى "تحالف 450 ميغاهرتز"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن انضمامها إلى "تحالف 450 ميغاهرتز"، الذي يجمع الناقلين ومالكي النطاقات ومصنعي المعدات ومزودي الحلول والأجهزة الطرفية، وذلك لدعم تطور شبكات الاتصالات المتنقلة في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز.

وكمزوّد رائد للشبكات الذكية والحلول الصناعية للمهام الحرجة، فإن "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" تسعى إلى دعم منظومة "450 ميغاهرتز" والترويج لاستخدامها في اتصالات القطاعات الصناعية والخدمية.



وأفادت الشركة في بيان، بأن الشركات العاملة في قطاع المرافق والقطاع الصناعي، تحتاج إلى شبكات اتصالات أكثر صلابة ومرونة، بينما تنتقل إلى نموذج تشغيلي رقمي لا مركزي وخال من الكربون، مشيرة إلى أن "تردد 450 ميغاهرتز" يساعد على تلبية هذه الحاجة الملحة للربط من خلال توفير وصول أوسع نطاقاً بكلفة معقولة.

وأضافت أن هذا الأمر، يكتسي أهمية خاصة في حالات الطوارئ أو الكوارث، إذ إن الاتصال الموثوق يمكنه أن يزوّد المستجيبين الأوائل بالبيانات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وإلى جانب التكنولوجيا الخلوية مثل تقنيات الجيل الرابع المطور LTE وتقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، سيقود الطيف الترددي 450 ميجاهرتز والتطبيقات في المنظومة البيئية الموجة المقبلة من الاتصالات للقطاع الصناعي.



وقال المدير التنفيذى لشركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان، الدكتور مصطفى الجزيري: "يقر المشرعون بالحاجة العاجلة لاتصالات موثوقة تدعم البنية التحتية الحيوية"، مشيراً إلى أن "طيف (450 ميغاهرتز) يعتبر أساسياً لتلبية متطلبات الاتصالات للشبكة الذكية والعمليات الصناعية"، مؤكدا التزام "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في المنظومة وتحالف "450 ميغاهرتز".

بدوره، أعرب العضو المنتدب لتحالف "450 ميغاهرتز"، إيغور فيركر، عن سعادته الكبيرة بالترحيب بانضمام شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" إلى التحالف، لافتا إلى أن "خبرات وتجارب الشركة ستسهم في زيادة توسيع (منظومة 450 ميغاهرتز) من خلال جلب حلول رائدة، في ظل توجه مزيد من البلدان نحو تخصيص (طيف 450 ميغاهرتز) للاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة".



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