أسعار النفط تنزل عن قمة 6 أسابيع

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم، لتمر بمرحلة من الهدوء، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة «كوفيد-19» التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.

وهبط خام «برنت» 31 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 68.25 دولارا للبرميل، وهو آخر يوم لتداول عقد عقد أقرب استحقاق تسليم يونيو. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يونيو 64.59 دولارا للبرميل، بانخفاض 42 سنتا أو 0.7 %.

وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل، على الرغم من أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.

وقال محللو «إنرجي أسبكتس»، في مذكرة: «لا يزال تعافي الطلب بعد (كوفيد-19) متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه».

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