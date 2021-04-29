"نوكيا" تسجل أرباحا خلال الربع الأول

المصدر: هلسنكي - د ب ا



أعلنت شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات تسجيل أرباح بقيمة 263 مليون يورو خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتكبدها خسائر بقيمة 115 مليون يورو خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفع صافي المبيعات خلال الربع الأول ليصل إلى 08ر5 مليار يورو مقارنة بـ91ر4 مليار يورو خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن تحقق هامش أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 10% خلال العام الجاري، كما توقعت أن تتراوح المبيعات ما بين 6ر20 مليار يورو و8ر21 مليار يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news