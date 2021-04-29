أسهم أوروبا تتقدم صوب ذروتها بدعم "يونليفر" و"نوكيا"

المصدر: رويترز

عاودت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس التقدم صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالاستمرار في تبني سياسة نقدية فضفاضة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، ليكون على بعد ثلاث نقاط فقط من ذروته.

وارتفع سهم شركة السلع الاستهلاكية العملاقة يونيليفر 3.2 بالمئة، إذ حققت مبيعات فصلية فاقت التوقعات بدعم زيادة نشاط الطهو داخل المنازل وتعاف اقتصادي قوي في الصين. كما أعلنت الشركة عن عن برنامج إعادة شراء أسهم بما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.6 مليار دولار).

وقفز سهم شركة صناعة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية نوكيا 13.7 بالمئة، إذ دعم نمو في مبيعات شبكات ومعدات الجيل الخامس نتائجها الفصلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news