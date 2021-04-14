بدء إضرابات في قطاع صناعة اللحوم بألمانيا

المصدر: مونستر - د ب أ

دعا أكبر اتحاد للأغذية والتموين في ألمانيا "إن جي جي" إلى إضرابات في قطاع صناعة اللحوم في ولايتين ألمانيتين، في إطار حملة من الإضرابات التحذيرية على مدار أسبوع.

وبحسب النقابة، شمل الإضراب المسالخ التي تديرها شركة "دانيش كراون" في مدينة إيسن بولاية سكسونيا السفلى منذ وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وفي ولاية بافاريا، شارك العديد من العمال أيضا في "الإضراب التحذيري"، بحسب بيانات متحدث باسم النقابة.

ووفقا للبيانات، اتخذت إدارة الشركة خطوات لوقف الإضراب في أجزاء من ولاية سكسونيا السفلى.

ويدور الخلاف حول اتفاقيات الأجور الجماعية لنحو 160 ألف عامل. وتوقفت المحادثات حول هذه القضية في نهاية مارس الماضي دون وجود خطة لمحادثات مستقبلية.

وقال فريدي أديان، نائب رئيس النقابة: "لقد انتهى زمن الاستغلال والأجور المنخفضة في قطاع صناعة اللحوم".

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