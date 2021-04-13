الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسلط مزيدا من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش عند 1731.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي ستيفن إنز "يتدعم الذهب بتوقعات لأرقام تضخم أعلى من البيانات المقرر صدورها لاحقا".

,خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الاثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس آذار بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل.

وقال إنز "من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس".

ومما ضغط على الذهب، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، مما يزيد من تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2680.20 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1168.13 دولار.

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