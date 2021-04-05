"إل جي" توقف تصنيع الهواتف الذكية

المصدر: سيؤول - أ ف ب

أعلنت "إل جي إلكترونيكس"، ثاني أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في كوريا الجنوبية بعد "سامسونغ"، أنها ستغلق قسم الهواتف الذكية الذي كان يعاني عجزا منذ سنوات عدة، في بيان أصدرته اليوم.

وكانت "إل جي" التي اعتُبرت في الماضي رائدة في نظام التشغيل "أندرويد"، تعاونت في مطلع عام 2010 مع شركة "غوغل" في سلسلة هواتفها الذكية "نكسس".

غير أن المجموعة واجهت صعوبات كبيرة في زيادة مبيعاتها من أبرز أسبابها أنها دخلت السوق متأخرة وعانت منافسة شرسة من منافسين صينيين مثل "هواوي".

وصُنّفَت "'إل جي" طويلاً بين أفضل 10 شركات منتجة للهواتف الذكية في العالم.

لكن وفقا لشركة "كاونتر بوينت" المتخصصة ، كانت آخر مرة حصلت فيها على حصة في السوق تبلغ 3% أو أكثر في الربع الثاني من عام 2018.

وظل قسم الهواتف الذكية في "إل جي" في دائرة الخطر لمدة 23 فصلاً على التوالي منذ العام 2015، بخسارة إجمالية تراكمية بلغت حتى نهاية العام المنصرم خمسة تريليونات وون (4.46 مليارات دولار).

وأوضحت "إل جي" في بيانها إن القسم "فشل في تحقيق نتائج" وسط "المنافسة السعرية المتزايدة بين مختلف المنافسين في سوق الهواتف الذكية".

وأضافت المجموعة أن هذا الإغلاق يتيح لها "تركيز مواردها على القطاعات التي تشهد نمواً كمكونات السيارات الكهربائية" و"الروبوتات" و"المنازل الذكية".

وكشفت وسائل إعلام عن محادثات بين "إل جي" ومجموعة "فينغروب" الفيتنامية لبيع قسم الهواتف الذكية، لكن أفيد بأنها فشلت بسبب خلاف على السعر.

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