فيس بوك يطلق (إنستغرام لايت) في 170 دولة ذات نطاق ترددي منخفض

المصدر: القدس - رويترز







قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنها أطلقت نسخة "مصغرة" من تطبيق إنستغرام في 170 دولة تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

وستكون (إنستغرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.

وتحتاج النسخة المصغرة لمساحة اثنين ميجابايت فحسب مقارنة مع 30 ميجابايت للتطبيق الأصلي ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

وقال تساح هدار مدير إدارة الإنتاج في فيسبوك بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لرويترز: "هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة (لهذه النسخة)".

وأضاف "إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة. لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذي يتيحه إنستجرام".

وأضاف أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وكانت شركة فيس بوك أطلقت نسخة مخففة من موقعها، الذي يحمل الاسم نفسه، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.

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