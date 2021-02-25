أرباح "باير" الألمانية تتراجع في الربع الرابع

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة للأدوية اليوم الخميس أن صافي أرباحها للربع الرابع تراجع إلى 308 ملايين يورو مقابل 1.41 مليار يورو في الربع نفسه من العام السابق.

وعلى أساس السهم، بلغ صافي الربح 32ر0 يورو، مقابل 44ر1 يورو في العام السابق.

وبلغت الأرباح الأساسية للسهم 32ر1 يورو، مقابل 29ر1 يورو في العام السابق. وتراجعت المبيعات الفصلية إلى 995ر9 مليار يورو، مقابل 75ر10 مليار يورو في العام السابق.

وذكرت الشركة أن مجلس إدارتها سيقترح على الاجتماع السنوي للمساهمين في 27 أبريل توزيعات أرباح للعام المالي 2020 بقيمة 2 يورو للسهم، مقارنة بـ 80ر2 يورو للسهم في السنة المالية 2019.

وفيما يتعلق بعام 2021 ، تتوقع باير تحقيق نمو تشغيلي قوي وأرباح مستقرة بالعملات الثابتة.

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