انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

نزل الذهب عن ذروة أسبوع اليوم، حيث يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، لكنه تماسك في نطاق ضيق في الوقت الذي ينتاب فيه الحذر المستثمرين قبيل شهادة يدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، أمام الكونغرس.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1807.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.56 بتوقيت غرينتش، ليتداول بين 1802.80 و1815.63 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1807 دولارات.

وقال المحلل لدى "أواندا"، كريج إيرلام، إن تحركات الذهب تشير إلى "نهج الانتظار والترقب".

وستكون الشهادة امام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غدا الأربعاء، الأولى لباول منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه وسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على الكونغرس.

وارتفع الذهب في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ 16 فبراير عند 1815.63 دولار، إذ لامست العملة الأميركية لفترة وجيزة أدنى مستوى في أكثر من شهر، لكن الدولار انتعش منذ ذلك الحين وارتفع في أحدث تعاملات 0.1% مقابل عملات منافسة رئيسية.

أيضا تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تحويم عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب أعلى مستوى في عام الذي وصلت إليه أمس الاثنين.



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