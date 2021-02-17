«سيتي جروب» تحوّل نصف مليار دولار إلى متعاملين «خطأ».. وقاضي نيويورك يحكم بعدم رد الأموال

المصدر: نيويورك ــ د.ب.أ

خسرت مجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأميركية العملاقة، أمس الثلاثاء، معركة قضائية لاسترداد نحو نصف مليار دولار، كانت حولتها إلى عدد من المتعاملين عن طريق الخطأ.

وقال القاضي جيسي فورمان في نيويورك، إن الحاصلين على هذه الأموال غير مطالبين بردها، في وقت أكدت فيه «سيتي جروب» أنها تعتزم الاستئناف على الحكم.



وكانت القضية أثيرت في أغسطس 2020، عندما سددت «سيتي جروب» بشكل غير مقصود، كامل قرض قيمته تبلغ نحو 900 مليون دولار من دائنين، عبارة عن صناديق تحوط استثماري ومؤسسات استثمارية أخرى، حصلت عليها لمصلحة شركة صناعة مستحضرات التجميل «ريفلون»، في حين كان الموعد الأصلي لسداد القرض في عام 2023.



وقالت المجموعة المصرفية إنها كانت تستهدف فقط تحويل فوائد القرض، وقيمتها 7.8 ملايين دولار إلى حسابات الدائنين، لكن خطأ بشري أدى إلى تحويل القرض بالكامل.



ولما رفض بعض الدائنين إعادة الأموال التي تم تحويلها إلى حساباتهم بطريق الخطأ، لجأت المجموعة المصرفية إلى القضاء لاسترداد نحو 500 مليون دولار منها.

من ناحيته، قال القاضي فورمان إنه من غير المنطقي تصور أن مؤسسة مالية متطورة مثل «سيتي جروب» ستحول مثل هذه المبالغ الكبيرة عن طريق الخطأ.

بدورها، قالت متحدثة باسم «سيتي جروب» إن المجموعة لا توافق على حكم القاضي، وتعتقد أنه من حقها استرداد الأموال، وستواصل العمل من أجل ذلك.

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