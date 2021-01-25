الذهب يصعد مع ضعف الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل استمرار الضغوط على الدولار، فيما يتابع المستثمرون حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1855.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش في تعاملات متقلبة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند 1854.80 دولار.

وقال المحلل المستقل، روس نورمان: "من الواضح أن الاقتصاد هش للغاية، لذلك هناك الكثير من الدعم للتحفيز المالي والنقدي، وعلى هذا النحو يظل الدولار ضعيفا نسبيا، مما قد يعزز الذهب".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي يستمر يومين، غدا الثلاثاء.

واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع واحد، مما يقلص كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.59 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1101.60 دولار والبلاديوم 0.2% إلى 2358.26 دولار.



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