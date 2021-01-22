مصطلح في العناوين.. «خطة بونزي»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«خطة بونزي»، هي خطة احتيال في صورة استثمارية، وضعها في عام 1919 تشارلز بونزي، الذي يعد أحد أكبر المحتالين في التاريخ الأميركي، وكان أول من أنشأ طريقة الاحتيال الشهيرة بـ«سلسلة بونزي» أو هرمية الوهمية، التي تدعي استثمار أموال بمعدلات فائدة عالية مع القليل من المخاطر على المستثمرين.

وبحسب الطريقة، يتم تحقيق عوائد عالية للمستثمرين الأوائل بأموال مأخوذة من مستثمرين لاحقين، حيث يتم منح الأرباح وفق مخطط هرمي من خلال استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين السابقين.

لكن «احتيال بونزي» ينكشف عندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد، فلا يوجد ما يكفي من المال لدفع عوائد المستثمرين في قاعدة الهرم.

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