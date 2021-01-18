الدولار يرتفع.. والذهب يتراجع 4% منذ بداية 2020

المصدر: سنغافورة ــ د.ب.أ

واصلت أسعار الذهب تراجعها في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون الجدول الزمني لتنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الأميركية الجديدة.



وكان سعر الذهب قد تراجع بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 1800 دولار للأوقية، في ما يتوقع أن يحصل سعر المعدن الأصفر على دفعة جديدة من حزم التحفيز الاقتصادي المنتظر تمريرها من جانب العديد من البنوك المركزية والحكومات في العالم.

وجرى تداول الذهب في سنغافورة اليوم، بسعر 1828.22 دولاراً للأوقية في العقود الآجلة، بتغير طفيف عن السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن كان السعر قد تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 1.3%.

وفي المقابل، ارتفع سعر كل من الفضة والبلاتين، واستقر سعر البلاديوم.

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