"واتس اب" تحاول طمأنة مستخدميها في شأن خصوصية البيانات

المصدر: سان فرانسيسكو- أ ف ب





حاولت خدمة "واتس اب" للمراسلة طمأنة مستخدميها الذين أثار قلقَهم إعلانُها الأسبوع الفائت قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأمّ "فيس بوك"، مما أدى إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين "سيغنال" و"تليغرام".

وكتبت "واتس اب" ضمن زاوية "الأمان والخصوصية"على موقعها الإلكتروني "نظراً إلى الشائعات التي تدور في شأن هذه التحديثات، نودّ الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا".

وأضافت: "نودّ التأكيد على أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك".

وكانت "واتس اب" طلبت الخميس من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين في كل أنحاء العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع "فيس بوك" المالكة للتطبيق، على أن يُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير.

وأكدت "واتس اب" عبر موقعها أن التغييرات التي يتضمنها التحديث تتعلق فقط "بتبادل الرسائل مع الأنشطة التجارية على واتس اب، وهي مسألة اختيارية"، موضحة أن الغرض منها "تعزيز الشفافية" في ما يخص طريقة جمع الشركة البيانات واستخدامها إياها.

وتسعى المجموعة التي تحقق أرباحها الضخمة من الإعلانات المحددة الاستهداف، إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم من طريق "واتساب"، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند التي تضم أكبر عدد من مستخدمي التطبيق وهو نحو 400 مليون.

وسعت "واتس اب" إلى طمأنة مستخدميها القلقين في الهند من خلال نشر رسالة على صفحة كاملة في الصحف الصادرة الأربعاء أكدّت فيها حرصها على احترام خصوصيتهم.

وبنت خدمة "واتس اب" التي اشترتها شركة "فيس بوك" العام 2014 سمعتها على حماية البيانات تحديداً. وأدت التحديثات إلى ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما فعل رئيس "تيسلا"، إلون ماسك الذي دعا في تغريدة إلى استخدام "سيغنال".

وقال رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري إن "ثمة الكثير من المعلومات المضلِلة عن شروط استخدام واتس اب في الوقت الراهن".

إلا أن محاولة الاستلحاق جاءت متأخرة بعض الشيء، إذ أن خدمتي المراسلة "سيغنال" و"تليغرام" شهدتا إقبالاً قياسياً منذ الخميس.

وأوضح مؤسس "تلغيرام" الروسي، بافل دوروف عبر شبكته "تليغرام"، أن عدد مستخدمي تليغرام الفاعلين شهرياً تجاوز 500 مليون خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، ثم واصلت الأرقام الارتفاع، إذ انضم 25 مليون مستخدم جديد إلى الخدمة في الساعات الـ72 الأخيرة".

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