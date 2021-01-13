الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفع الذهب اليوم، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1857.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش، بينما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1859.20 دولار.

وقال المحلل لدى "آي.جي ماركت"، كايل رودا، إن "الصورة الكبيرة لاتزال إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، وفي ظل أن العوائد الحقيقية لاتزال منخفضة وأن الدولار يواصل مساره النزولي مع تقدم العام، يظل الذهب اقتراحا جذابا".

وأضاف: "لكنني لن أفاجأ إذا رأينا بعض الانخفاضات أو اتجاها نزوليا قصير الأمد في الذهب مع توازن سوق الدولار".

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في 10 أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت كلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن لضخ "تريليونات" الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس "كورونا". وسيجري الكشف عن الخطة غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 25.48 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1074.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2386.72 دولار.

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