الذهب عند ذروة 8 أسابيع بفعل مخاوف حيال مزيد من القيود

المصدر: عواصم - رويترز

بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19" واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1925.05 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1925 دولارا.

وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر.

وقال رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في "يو.بي.إس" لإدارة الثروات في هونغ كونغ، دومينيك شنايدر، إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح "كوفيد-19" الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

وتراجع الدولار الأميركي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2% إلى 26.93 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.4% إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2451.78 دولار.



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