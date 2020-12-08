ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم، بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس "كورونا".

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأوقية.

وقال المحلل في "آي.جي ماركتس"، كايل رودا: "تضع الاسواق في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكن رودا، حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة، الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية قيودا جديدة أمس، في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.

ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1021.50 دولار، بينما كسب البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولار.

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