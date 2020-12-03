لهذه الأسباب.. رحلات الطيران الليلية أفضل مقارنة بالأوقات الأخرى

المصدر: أزاد عيشو - دبي

رحلات الطيران الليلية، هي تلك التي تُقلع في ساعة متأخرة من الليل، وتصل وجهتها في ساعات الصباح، وتتيح للمسافرين مجموعة من المزايا التي تتمثل في كونها أقل كلفة مقارنة بتلك المجدولة في أوقات أخرى، وذلك وفقاً لشركة Cheapflights المتخصصة في حجوزات السفر، التي أشارت إلى أن حجز هذه الرحلات تستغني الحاجة عن الدفع مقابل ليلة فندقية إضافية كاستراتيجية أخرى لتوفير المال.

وأضافت الشركة، أن الرحلات الليلية تكون في العادة أقل ازدحاماً بشكل عام مقارنة برحلات الصباح الباكر، لذلك قد يفاجأ المسافرون بمقعد فارغ بجوارهم، وتتاح لهم مساحة أكبر لمساعدتهم على النوم، ومن المرجح أن يحصلوا على مقعدهم المفضل، موضحة أن المطارات أيضاً عادة ما تكون أكثر هدوءاً في الليل، لذلك تكون إجراءات الوصول والتفتيش أقصر وأكثر كفاءة، كما أن من المحتمل أن يحصلوا على أمتعتهم بشكل أسرع.

وتلك الرحلات، وفقاً لشركة "سكاي سكنر"، تغادر عادة في وقت متأخر من الليل بعد الساعة 9:00 مساء وتستغرق فترة تزيد على ست ساعات، ومع ذلك، فإن هذه الرحلات قد لا تكون الخيار الأفضل للجميع، خصوصاً بالنسبة للمسافرين الذين لا يمكن بمقدورهم النوم خلال الرحلة، فمن المحتمل أن يصلوا إلى وجهتهم النهائية مرهقين تماماً ويحتاجون إلى قيلولة، وقد يكون صعباً عليهم التكيف مع أي فروق زمنية في وجهة الوصول.

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