3.6 ملايين موظف في ألمانيا غير راضين عن ساعات عملهم

المصدر: فيسبادن- د ب أ





كشفت إحصائيات رسمية أن هناك حوالي 3.6 مليون موظف في ألمانيا شعروا بعدم رضا العام الماضي عن عدد ساعات عملهم إما لأنها أقل مما يرغبون أو أكثر مما يريدون.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبان غربي ألمانيا اليوم الأربعاء أن 1ر2 مليون شخص أعربوا عن رغبتهم في زيادة ساعات عملهم مقابل الحصول على أجر أعلى. وبحسب البيانات التي استند فيها المكتب إلى التعداد الصغير للسكان لعام 2019، أراد هؤلاء زيادة عدد الساعات الأسبوعية لعملهم التي تبلغ في المتوسط 3ر29 ساعة بمقدار 3ر10 ساعة.

وفي المقابل، كان هناك ما يقرب من 5ر1 مليون شخص يريدون أن يخفضوا عدد ساعات عملهم. وارتفع عدد هؤلاء بمقدار 48 ألف مقارنة بالعام السابق. وبحسب البيانات، فإنهم يريدون تقليص عدد ساعات عملهم الأسبوعية التي تبلغ في المتوسط 5ر41 ساعة بمقدار 7ر10 ساعة.

ويرغب معظم الموظفين بدوام جزئي في العمل لساعات أكثر. وتزيد نسبة النساء هنا عن الرجال. وفي المقابل، يرغب الأشخاص الذين لديهم وظائف بدوام كامل في خفض عدد ساعات عملهم. ولم يظهر المسح بعد كيف انعكس الركود الاقتصادي في أزمة كورونا على رغبات الموظفين بشأن عدد ساعات العمل.

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