الذهب يهبط مع تفوق آمال لقاح "كورونا" على ضعف الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

نزلت أسعار الذهب اليوم، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لـ"كوفيد-19" ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" عالميا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولار.

وقال المحلل لدى "إف.إكس.تي.إم"، هان تان، إن "التفاؤل بشأن لقاح لـ(كوفيد-19) يثبط الطلب على المعدن النفيس".

وأضاف أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب،‭ ‬في حين أن تعافي الاقتصاد الأميركي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.

وانخفض الذهب 1.3% أمس بعد أن قالت "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من "كوفيد-19" بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أميركية بعد "فايزر" تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 24.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 921.49 دولار، بينما نزل البلاديوم 1.1% إلى 2308.11 دولار.

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