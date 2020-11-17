الذهب يهبط مع تفوق آمال لقاح "كورونا" على ضعف الدولار
نزلت أسعار الذهب اليوم، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لـ"كوفيد-19" ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" عالميا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولار.
وقال المحلل لدى "إف.إكس.تي.إم"، هان تان، إن "التفاؤل بشأن لقاح لـ(كوفيد-19) يثبط الطلب على المعدن النفيس".
وأضاف أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب، في حين أن تعافي الاقتصاد الأميركي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.
وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.
وانخفض الذهب 1.3% أمس بعد أن قالت "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من "كوفيد-19" بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أميركية بعد "فايزر" تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 24.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 921.49 دولار، بينما نزل البلاديوم 1.1% إلى 2308.11 دولار.
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