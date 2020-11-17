"لينكدإن" تكشف عن أسماء الأعضاء الأكثر تفاعلاً في الخليج.. تعرف عليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنية في العالم، اليوم، عن قائمة أسماء أعضائها الأكثر تفاعلاً في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية "Top Voices" والتي أدرجت في دورتها الثانية هذا العام 15 خبيراً يقودون الحوارات المهنية من خلال منشوراتهم وفيديوهاتهم وتحليلاتهم ومقالاتهم المفيدة على الشبكة.

ويعمل المهنيون الذين تم اختيارهم في القائمة على تعزيز الحوارات البنّاءة وإشراك أعضاء منصة "لينكدإن" وإطلاعهم على أحدث المستجدات والتوجهات والفرص المهنية في أنحاء المنطقة.

وتعد قائمة "Top Voices" السنوية من "لينكدإن" قائمة عالمية تسلط الضوء على الأعضاء الذين كان لهم أكبر الأثر من خلال مساهماتهم الإلكترونية الإيجابية والفاعلة على المنصة، بما ينعكس إيجاباً على أعضائها ويعزز فرصهم المهنية والاحترافية.

ولتحديد أهم الشخصيات المؤثرة ضمن قائمة هذا العام، استخدمت "لينكدإن" مجموعة من المؤشرات النوعية والكمّية، حيث ركزت كل من محررتا "لينكدإن" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لين شومان وسلمى الطنطاوي، على دراسة مستويات التفاعل لأعضاء الشبكة العالمية مع الأصوات المؤثرة في المنطقة ممن يشاركون خبراتهم ومعلوماتهم التخصصية ورؤاهم، ويتفاعلون في حوارات مثمرة من خلال التعليقات وإعادة النشر وحجم المنشورات ونمو عدد المتابعين.

وفي إطار عملية التحليل النوعية، قام محررو "لينكدإن" باختيار أكثر الأعضاء تأثيراً عبر تقييم أكثر المساهمات فائدةً من ناحية قيمتها الحوارية وتوقيتها ومدى مساعدتها لأعضاء الشبكة.

وتشمل قائمة "أصوات مؤثرة" Top Voices لعام 2020 في منطقة الخليج الأسماء التالية:

- علاء الهاشم، مستشار أعمال ومستشار مالي

- آرجون فير سينج، عضو مجلس الإدارة في جمعية التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- كلوديا فيرجويرو ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في سلطنة عُمان.

- ديفيد ماكنزي، مدير عام مجموعة ماكنزي جونز، ومؤسس منصة "Women@Work ME".

- إسراء قرطلي، مؤسسة "Resume Reborn".

- لويك موريل، رئيس التمويل التجاري في الشركة العربية للاستثمارات البترولية.

- لوسي تشاو، عضو في المنتدى العالمي للمستثمرين.

- ميساء الحداد، نائب رئيس استثمارات الخزينة في بنك الخليج الدولي.

- محمد علي يوسف، المدير الإقليمي في "Checkout.com".

- ندى الحارثي، نائب رئيس شؤون الأعمال في "زين السعودية".

- نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

- نمر ياسين، مدير أعمال الدفعات الرقمية.

- رياض النجار، المدير الإقليمي في السعودية بشركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط"

- روبرت عبود، رئيس خدمات الاستشارات لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "إرنست أند يونغ".

- زيتا ياروود، مدربة التطوير الشخصي والمهني للشخصيات التنفيذية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news