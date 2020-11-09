أسعار الذهب تهبط 4% بعد أنباء عن فعالية لقاح لـ"كورونا"

المصدر: عواصم - رويترز

هبطت أسعار الذهب بشكل حاد أثناء التعاملات، اليوم، بعد أن قالت شركة "فايزر"، إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، وهو ما دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4% إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للاوقية.

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ الـ16 سبتمبر عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة بأكثر من 5% إلى 24.15 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين أكثر من 3% إلى 855.13 دولار للأوقية. كما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 2452.71 دولار للأوقية.

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