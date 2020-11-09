"فودافون" تعتزم زيادة استثماراتها في مصر بـ 1.5 مليار جنيه

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، محمد عبدالله، إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر بنحو 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري بعد الفوز بحزمة جديدة من الترددات الخاصة بنقل البيانات.

وأضاف عبدالله في مؤتمر صحافي عُقد الليلة الماضية بالقاهرة: "استثمرنا نحو خمسة مليارات جنيه هذا العام لتحسين الشبكة وسنستثمر 1.5 مليار جنيه إضافية بعد الترددات الجديدة لشراء أجهزة، لترتفع استثماراتنا بمصر في آخر ثلاث سنوات إلى 13 مليار جنيه.. الترددات الجديدة سترفع حجم الترددات التي تمتلكها الشركة إلى 82 ميغا هرتز".

وأعلنت "فودافون مصر"، أكبر شركة اتصالات في مصر، الأسبوع الماضي أنها وافقت على دفع 540 مليون دولار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل الحصول على الترددات الجديدة (40 ميغا هرتز).

وقال عبدالله ردا على سؤال لـ"رويترز"، إن شركته ستمول "ذاتيا قيمة الترددات الجديدة، ولن نقترض، هذا ما نستطيع قوله حاليا".

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