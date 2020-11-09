الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس "كورونا" في ظل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1960.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6% إلى 1963.20 دولار.

وقال الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.سي"، هوي لي، إن "التوقعات بمزيد من التحفيز تُبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط، قد تكون بداية موجة صعود طويلة (للذهب)".

وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في 10 أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 25.81 دولار للأوقية وكسب البلاتين 1.4% إلى 901.42 دولار، بينما نزلت الفضة 0.7% إلى 2474.34 دولار للأوقية.

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