توقعات بارتفاع سعر الماس بعد إغلاق أكبر منجم في العالم

المصدر: سيدني - أ ف ب

أغلق أكبر منجم للماس الوردي في العالم، أبوابه في أستراليا بعدما استنفد كل مخزونه من الأحجار الكريمة، على ما أعلنت شركة التعدين الإنكليزية-الأسترالية العملاقة "ريو تينتو" اليوم.

وتوقّع عدد من تجار المجوهرات أن يؤدي توقف "أرغايل" عن العمل إلى ارتفاع سعر الماس.

ويُنتج منجم "أرغايل" الواقع في المنطقة الغربية من كمبرلي أكثر من 90% من الماس الوردي المعروف في العالم كله والمطلوب خصوصاً بسبب ندرته.

واكتُشِفَ المنجم عام 1979 وبدأت المجموعة الإنكليزية-الأسترالية استثماره بعد أربع سنوات.

وقد أنتجت مذّاك أكثر من 865 مليون قيراط من الماس الخام، بينها نسبة ضئيلة من الماس الوردي التي تُعتَبر من الأحجار الثمينة جداً نظراً إلى كونها نادرة، بحسب "ريو تينتو".

وشارك موظفو "أرغايل" والمُلاّك العقاريون من السكان المحليين في احتفال وداعي أقيم في المنجم المغلق بمناسبة انتهاء استثماره الذي دام 37 عاماً.

وتوقعت المجموعة العملاقة أن يستلزم تفكيك المنجم ووضعه خارج الخدمة خمس سنوات.

وقال مدير المنجم، أندرو ولسون، خلال الاحتفال إن "فصلاً جديداً سيبدأ الآن مع بدء عملية إقفال المنجم وإعادة تأهيل الأراضي التي ستعاد" إلى أصحابها.

يشار إلى أنه في الوقت الراهن، يمكن أن يباع القيراط الواحد من الأحجار الكريمة النادرة جداً بسعر يصل إلى ثلاثة ملايين دولار.

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