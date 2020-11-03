هل الطائرات المزودة بـ 4 محركات أكثر أماناً من اثنين؟

المصدر: أزاد عيشو - دبي

الطائرات التجارية، سواء كانت مزودة بمحركين أو ثلاثة أو أربعة، آمنة تماماً وفقاً لشركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، إذ تظهر السجلات أن الطائرات ذات المحركين لديها مشكلات أقل في المحرك مقارنة بالطائرات التي بها أكثر من محركين.

وعلاوة على ذلك، تم تصميم الطائرات المزودة بمحركين لكي تستطيع الطيران بمحرك واحد فقط لفترات طويلة من الوقت، في وقت يتم تصميم المسارات الجوية لإبقائها على مسافة آمنة من المطارات في جميع الأوقات، فقط في حال تعطل المحرك.

ووفقاً للموقع الشبكي لشركة "بوينغ"، فإن احتمال فشل كلا المحركين في الوقت نفسه يكون أقل من واحد من مليار ساعة طيران، مشيرة إلى أن نحو 96% من الطائرات التي يتم تسليمها حالياً طائرات نفاثة تخدم بأمان كل أنواع المسارات الجوية، من رحلات النقل المكوكية قصيرة المدى إلى أطول الرحلات الجوية من دون توقف.

وبحسب شبكة سلامة الطيران العالمية، بلغ عدد حوادث الطيران، منذ بداية العام الجاري، ثمانية حوادث مميتة، تسببت في 315 حالة وفاة على الصعيد العالمي، أعلى من متوسط المعدل المسجل خلال السنوات الخمس الماضية الذي بلغ 11 حادثاً و297 حالة وفاة سنوياً.

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