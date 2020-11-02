الذهب يرتفع وسط حالة من الحذر قبل الانتخابات الأميركية

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية، وتزايد الإصابات بـ"كوفيد-19"، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1887.6 دولار.

وقال المحلل في "أوندا"، كريج إرلام: "لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب) وهذا ليس مفاجئا، وهذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع"، مضيفا أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الأسعار يوم الانتخابات.

وتابع: "نرى بعد التماسك في التحركات بعدما تعرض الذهب لضغوط قوية الأسبوع الماضي".

وكانت أسعار الذهب، هبطت 1.2% في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1% أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة 1.2% إلى 23.92 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.3% إلى 2217.74 دولار، وصعد البلاتين 0.3% إلى 850.14 دولار.

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