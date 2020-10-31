محكمة في بنسلفانيا توقف مؤقتا حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

المصدر: وكالات

أصدرت محكمة فدرالية في ولاية بنسلفانيا الأميركية قرارا بإيقاف الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

ورفع 3 مدونين قضية ضد قرار السلطات الأميركية حجب تطبيق "تيك توك" في البلاد اعتبارا من 12 نوفمبر القادم، مصرين على أن القرار يفقدهم "الفرص المهنية" التي يوفرها التطبيق.

وقررت المحكمة في بنسلفانيا تلبية الدعوى، وإيقاف تنفيذ قرار الإدارة الأميركية مؤقتاً.

يذكر أن الإدارة الأميركية قررت حجب تطبيق "تيك توك" الذي صممته شركة صينية، معتبرة أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، ويوفر للسلطات الصينية الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.

وأمهلت واشنطن شركة ByteDance المالكة للتطبيق حتى 12 نوفمبر لإيجاد حل "للمشاكل الأمنية".

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