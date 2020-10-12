استرداد 8% من مبلغ حجوزات «Booking.com» عند استخدام «طلبات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طلبات»، عن شراكة مع موقع «Booking.com»، لتمكين متعامليها في جميع الدول العربية من استرداد 8% مباشرة على محفظة تطبيق «طلبات» عند حجز إقامتهم من «Booking.com» عبر الرابط التالي: (http://booking.com/talabat).

وأفادت الشركة في بيان اليوم، بأن متعاملي «طلبات» يستطيعون اختيار أماكن إقامتهم من بين ما يزيد عن 28 مليون مكان حول العالم على موقع «Booking.com»، بما في ذلك الفنادق والمنازل والشقق والعديد من الوحدات الفريدة من نوعها.

وقال المدير التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رُدريجز: «نريد أن يحظى متعاملونا بقيمة إضافية وتوفير بعض النقود، والتي نأمل أن تتحقق خلال هذه الشراكة مع (Booking.com)، حيث سيسترد مستخدمو تطبيق (طلبات) 8% من قيمة حجز إقامتهم على موقع Booking.com، سواء اختاروا أن يستمتعوا بإجازتهم في السياحة المحلية أو السفر إلى وجهتهم المفضلة».

وأوضح أن «هذه النقود التي وفرها المتعاملون ستضاف كرصيدٍ إلى محفظة تطبيق (طلبات) ويمكنهم استخدامها لشراء مختلف الخدمات التي يقدمها التطبيق، سواء طلب الطعام أو البقالة أو المستلزمات الشخصية أو الزهور».

من جهتها، قالت مديرة الشراكات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في موقع «Booking.com»، بيانكا موسّي، إن «جزءا من مهمتنا هو أن نجعل السفر واستكشاف العالم أمرا سهلا وبسيطا، خصوصا في هذا الوقت الذي يتطلع فيه الناس للسفر مجددا والتخطيط لرحلاتهم وإجازاتهم».

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